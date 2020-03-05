В Кремле анонсировали переговоры Путина с Эрдоганом «один на один»

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Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 5 марта, запланированы в формате «один на один». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Эрдоганом «один на один»
  • РИА Новости

«У президента будет общение с его турецким коллегой — президентом Турции Эрдоганом, который прибудет в Москву с рабочим визитом. Встреча запланирована в формате «один на один» и — по необходимости — в узком составе», — сказал он.

Ранее в Кремле сообщили, что 5 марта в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции.

Как ожидается, лидеры обсудят сирийское урегулирование с учётом обострения ситуации в Идлибе. 

28 февраля в Анкаре заявили, что Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу».

Подробнее о предстоящей встрече — в материале RT.

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