В Кремле анонсировали переговоры Путина с Эрдоганом «один на один»
- РИА Новости
«У президента будет общение с его турецким коллегой — президентом Турции Эрдоганом, который прибудет в Москву с рабочим визитом. Встреча запланирована в формате «один на один» и — по необходимости — в узком составе», — сказал он.
Ранее в Кремле сообщили, что 5 марта в Москве пройдут переговоры президентов России и Турции.
Как ожидается, лидеры обсудят сирийское урегулирование с учётом обострения ситуации в Идлибе.
28 февраля в Анкаре заявили, что Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить Идлиб «лицом к лицу».
Подробнее о предстоящей встрече — в материале RT.