Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с COVID-19

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Правительство КНР призвало страны, которые ранее ввели санкции против Ирана, отменить их, чтобы не мешать реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Мы призываем международное сообщество усилить сотрудничество с Ираном для отстаивания международного здравоохранения и безопасности», — заявил Лицзянь.

Он подчеркнул, что «в это критически важное время, когда правительство и народ Ирана ведут борьбу с эпидемией, реализация односторонних санкций будет только ухудшать обстановку, а также идёт вразрез с гуманитарным духом».

Представитель МИД заявил, что Китай «призывает соответствующие стороны немедленно снять санкции с Ирана, чтобы избежать создания препятствий усилиям этой страны и международного сообщества в борьбе с эпидемией».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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