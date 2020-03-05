Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с COVID-19

Правительство КНР призвало страны, которые ранее ввели санкции против Ирана, отменить их, чтобы не мешать реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Мы призываем международное сообщество усилить сотрудничество с Ираном для отстаивания международного здравоохранения и безопасности», — заявил Лицзянь.

Он подчеркнул, что «в это критически важное время, когда правительство и народ Ирана ведут борьбу с эпидемией, реализация односторонних санкций будет только ухудшать обстановку, а также идёт вразрез с гуманитарным духом».

Представитель МИД заявил, что Китай «призывает соответствующие стороны немедленно снять санкции с Ирана, чтобы избежать создания препятствий усилиям этой страны и международного сообщества в борьбе с эпидемией».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.