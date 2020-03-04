Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
- Reuters
Об этом сообщает турецкий сайт Milliyet.
По данным портала, драка началась после того, как руководитель парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча негативно высказался в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Некоторые законодатели во время драки падали на пол, опрокидывая кресла.
Изданию удалось заснять момент массовой драки.
В октябре 2019 года сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили драку во время пленарного заседания парламента.