Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

В Великом национальном собрании Турции, которое является однопалатным законодательным органом, произошла массовая драка между депутатами.

Об этом сообщает турецкий сайт Milliyet.

По данным портала, драка началась после того, как руководитель парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча негативно высказался в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Некоторые законодатели во время драки падали на пол, опрокидывая кресла.

Изданию удалось заснять момент массовой драки.

В октябре 2019 года сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили драку во время пленарного заседания парламента.