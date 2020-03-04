Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции

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В Великом национальном собрании Турции, которое является однопалатным законодательным органом, произошла массовая драка между депутатами.
Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
  • Reuters

Об этом сообщает турецкий сайт Milliyet.

По данным портала, драка началась после того, как руководитель парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча негативно высказался в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Некоторые законодатели во время драки падали на пол, опрокидывая кресла.

Изданию удалось заснять момент массовой драки.

В октябре 2019 года сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили драку во время пленарного заседания парламента.

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