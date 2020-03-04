Эксперт оценил результаты праймериз в Демократической партии США

Короткая ссылка
Политолог-американист Малек Дудаков оценил результаты праймериз в Демократической партии США.
Эксперт оценил результаты праймериз в Демократической партии США
  • © Ronen Tivony/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что «супервторник» стал большой победой для бывшего вице-президента Джо Байдена и поражением для сенатора Берни Сандерса.

«Однако настоящее поражение «супервторник» принёс не Сандерсу, а кандидатам вроде Майка Блумберга и Элизабет Уоррен, которые не смогли получить значимого количества голосов избирателей и делегатов», — считает Дудаков.

Со своей стороны, президент Центра политтехнологий Борис Макаренко в беседе с НСН отметил, что у Байдена после убедительной победы в Южной Каролине восстановились имиджевые черты, делавшие его фаворитом.

«Это его опыт и добрая память о нём как вице-президенте при Обаме, который всё ещё популярен у демократического избирателя», — пояснил эксперт.

Как считает Макаренко, главный мотив для демократического избирателя — выбрать кандидата, который имеет наилучшие шансы в борьбе с действующим президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния, согласно прогнозам телеканала CNBS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить