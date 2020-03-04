Эксперт оценил результаты праймериз в Демократической партии США

Политолог-американист Малек Дудаков оценил результаты праймериз в Демократической партии США.

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что «супервторник» стал большой победой для бывшего вице-президента Джо Байдена и поражением для сенатора Берни Сандерса.

«Однако настоящее поражение «супервторник» принёс не Сандерсу, а кандидатам вроде Майка Блумберга и Элизабет Уоррен, которые не смогли получить значимого количества голосов избирателей и делегатов», — считает Дудаков.

Со своей стороны, президент Центра политтехнологий Борис Макаренко в беседе с НСН отметил, что у Байдена после убедительной победы в Южной Каролине восстановились имиджевые черты, делавшие его фаворитом.

«Это его опыт и добрая память о нём как вице-президенте при Обаме, который всё ещё популярен у демократического избирателя», — пояснил эксперт.

Как считает Макаренко, главный мотив для демократического избирателя — выбрать кандидата, который имеет наилучшие шансы в борьбе с действующим президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния, согласно прогнозам телеканала CNBS.