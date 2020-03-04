Лавров подтвердил Зарифу готовность России помочь в борьбе с COVID-19

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подтвердил готовность российской стороны оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Лавров подтвердил Зарифу готовность России помочь в борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России. 

«С российской стороны были выражены соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавируса COVID-19 и подтверждена готовность оказать помощь в противодействии его дальнейшему распространению», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы двусторонней повестки дня.

Кроме того, были обсуждены ситуация вокруг иранской ядерной программы и сирийское урегулирование в контексте астанинских договорённостей. 

Ранее в МИД Ирана сообщили о телефонных переговорах Лаврова и Зарифа.

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