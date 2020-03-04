Зариф и Лавров провели телефонные переговоры

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Главы МИД Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых в том числе обсудили распространение коронавирусной инфекции COVID-19, ситуацию в Идлибе и экономические связи двух стран.
Зариф и Лавров провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства в Telegram.

«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что надеется на прогресс по Идлибу после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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