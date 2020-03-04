Зариф и Лавров провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства в Telegram.
«Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что надеется на прогресс по Идлибу после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.