Зариф и Лавров провели телефонные переговоры

Главы МИД Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых в том числе обсудили распространение коронавирусной инфекции COVID-19, ситуацию в Идлибе и экономические связи двух стран.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства в Telegram. «Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее Лавров на пресс-конференции заявил, что надеется на прогресс по Идлибу после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.