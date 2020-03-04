Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах
- Reuters
Лидер США в своём Twitter уже поблагодарил за поддержку жителей штатов Алабама, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Мэн и Техас.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штатах Северная Каролина, Виргиния и Алабама.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил возможные последствия выхода экс-мэра города Саут-Бенда Пита Буттиджича из президентской гонки в США.