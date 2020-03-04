Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах

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Американский президент Дональд Трамп побеждает на праймериз Республиканской партии США в восьми штатах, сообщает Associated Press.
Трамп побеждает на праймериз республиканцев в восьми штатах
  • Reuters

Лидер США в своём Twitter уже поблагодарил за поддержку жителей штатов Алабама, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Мэн и Техас.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штатах Северная Каролина, Виргиния и Алабама.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил возможные последствия выхода экс-мэра города Саут-Бенда Пита Буттиджича из президентской гонки в США.

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