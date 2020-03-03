Сийярто отметил нежелание «отравлять санкциями» отношения Минска и ЕС
- Reuters
«Партнёрство строится диалогом, а не санкциями. А потому мы будем работать в том направлении, чтобы отношения между Евросоюзом и Республикой Беларусь не отравлялись санкциями», — цитирует Сийярто РИА Новости.
Он отметил, что Будапешт заинтересован в усилении взаимодействия ЕС и Евразийского экономического союза.
Министр также заявил о существовании «однозначного плана касательно экономического сотрудничества двух стран».
«Венгерский банк… открыл возможность кредита, который составляет €40 млн, для реализации проектов между двумя странами. Мы также разрабатываем возможные планы для взаимодействия в сфере продовольствия», — добавил он.
В феврале МИД Белоруссии выразил разочарование тем, что Совет ЕС продлил санкции против республики.
В Минске назвали такие ограничения безосновательными пережитками прошлого.