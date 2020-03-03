Адвокат Шамсутдинова прокомментировал приговор его обидчику

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, прокомментировал приговор рядовому Руслану Мухатову.

Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил, что в настоящее время сторона защиты решает вопрос об обжаловании приговора.

«Скорее всего (не будет обжалован), потому что в целом мы им довольны. У нас не стоит цель кого-то посадить в тюрьму. Наша позиция основывалась на том, чтобы доказать, что в воинской части были неуставные отношения. Данный процесс наглядно показал их наличие. Мухатов признал вину, суд дал оценку», — приводит «Газета.Ru» слова адвоката.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей.