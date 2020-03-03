Президент Финляндии приглашён на парад Победы в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент Ниинистё имеет приглашение президента (России Владимира) Путина принять участие в этих торжествах», — сказал Лавров в начале переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым необходимость принятия мер для нормализации ситуации в сирийском Идлибе.