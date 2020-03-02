В Саудовской Аравии сообщили о первом случае заражения COVID-19
- Reuters
Об этом информирует агентство SPA.
Отмечается, что заболевание выявили у гражданина королевства, который приехал из Ирана через Бахрейн.
Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси заявил, что число заражённых COVID-19 в стране достигло 1501.
Власти Саудовской Аравии приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения мечети Пророка в Медине в связи с ситуацией с COVID-19.