Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничества
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на странице МИД Саудовской Аравии в Twitter.
«Въезд в королевство с целью умры и посещения Мечети Пророка временно приостановлен», — говорится в сообщении.
Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд в Королевство по туристическим визам «для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, определенными компетентными органами здравоохранения королевства».
Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.