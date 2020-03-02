Лавров провёл встречу с лидером ХАМАС
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Отмечается, что стороны обсудили «пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины».
В ходе беседы были рассмотрены «различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе».
В МИД добавили, что встречу с Ханией также провёл спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Ранее сообщалось, что Богданов встретился в Дохе с представителями палестинского движения ХАМАС для обсуждения палестино-израильского урегулирования.