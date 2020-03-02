Лавров провёл встречу с лидером ХАМАС

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу в Москве с председателем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.
Лавров провёл встречу с лидером ХАМАС
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили «пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины».

В ходе беседы были рассмотрены «различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе».

В МИД добавили, что встречу с Ханией также провёл спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Ранее сообщалось, что Богданов встретился в Дохе с представителями палестинского движения ХАМАС для обсуждения палестино-израильского урегулирования.

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