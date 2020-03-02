Эксперт прокомментировал ситуацию с российскими моряками, осуждёнными в Кабо-Верде

Эксперт рыбной и морской отраслей, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов прокомментировал ситуацию с российскими моряками, осуждёнными в Кабо-Верде по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Характер груза известен только тем, кто отвечает за это. Например, судовой повар, моторист или палубный матрос работают по контракту и делают только то, что в нём записано, знать информацию об упакованном грузе — это не их работа», — заявил он в беседе с Nord-News.

Более того, отметил Балашов, наёмные члены экипажа в принципе не могут влиять на перевозчика и отправителя груза.

Как считает эксперт, решение суда является надуманным.

Балашов напомнил, что международное морское законодательство устанавливает нормы для решения различных ситуаций, касающихся морских судов и моряков.

«Эти нормы должна уважать и использовать любая страна», — подчеркнул он.

Суд признал капитана и членов экипажа сухогруза Eser виновными в контрабанде наркотиков в конце февраля. Десять моряков — жители Мурманской области.

Ранее сообщалось, что греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.