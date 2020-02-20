Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
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Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Александр Илларионов и Андрей Журавлёв признаны виновными, им назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих», — цитирует его Интерфакс.
В январе суд в Греции вынес приговор россиянам Антону Каррамову и Платону Давыдову, обвиняемым в перевозке нелегальных мигрантов морем. Как утверждали их родственники, мужчины не знали о нелегальном статусе пассажиров и думали, что возят обычных туристов.
27 января посольство России в Греции подтвердило РИА Новости, что двое российских моряков приговорены на длительные сроки за незаконную перевозку мигрантов, и сообщило, что под арестом за этот вид преступления находятся 24 гражданина России.
Подробнее — в материале RT.