Китай производит более 110 млн лицевых масок в день
- Reuters
Об этом сообщает CGNT.
Уточняется, что, например, 29 февраля в Китае за день было произведено 116 млн масок.
По данным китайского новостного канала, некоторым компаниям пришлось срочно переоборудовать своё производство, чтобы достигнуть таких показателей.
В частности, компания, производящая подгузники и гигиенические салфетки в южной китайской провинции Гуандун, переоборудовала одну из своих производственных линий, чтобы начать автоматизированное производство масок.
Ранее сообщалось, что в аптеках Минска закончились медицинские маски на фоне сообщений о первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.