Китай производит более 110 млн лицевых масок в день

На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире Китай нарастил производство медицинских масок. В настоящий момент предприятия КНР производят более 110 млн лицевых масок в день.

Об этом сообщает CGNT.

Уточняется, что, например, 29 февраля в Китае за день было произведено 116 млн масок.

По данным китайского новостного канала, некоторым компаниям пришлось срочно переоборудовать своё производство, чтобы достигнуть таких показателей.

В частности, компания, производящая подгузники и гигиенические салфетки в южной китайской провинции Гуандун, переоборудовала одну из своих производственных линий, чтобы начать автоматизированное производство масок.

Ранее сообщалось, что в аптеках Минска закончились медицинские маски на фоне сообщений о первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.