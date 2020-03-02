Австрия отправит погранполицию в Грецию для борьбы с потоком мигрантов

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Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона направит в Грецию пограничную полицию для сдерживания потока мигрантов.
Австрия отправит погранполицию в Грецию для борьбы с потоком мигрантов
  • Reuters

«Мы должны быть чётко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе», — сказал Нехаммер телеканалу OE24.

По его словам, греческой службе безопасности требуется «любая помощь: кадровая, материальная и финансовая».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности оказать Греции и Болгарии помощь по охране границ от массовой миграции беженцев.

1 марта турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть её для них.

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