Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на большие военные расходы

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, как американский коллега Дональд Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы.
Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на большие военные расходы
  • Reuters

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подчеркнул, что США далеко впереди по затратам на оборону.

«Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — отметил Путин.

По его словам, американский лидер «с сожалением сказал об этом».

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — добавил Путин.

Ранее сообщалось о планах Белого дома увеличить финансирование ядерного арсенала до $20 млрд.

В Кремле заявляли, что Москва не намерена участвовать в гонке расходов на вооружение, которая станет губительной для экономики.

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