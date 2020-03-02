Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на большие военные расходы

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, как американский коллега Дональд Трамп жаловался ему на слишком большие военные расходы.

В рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подчеркнул, что США далеко впереди по затратам на оборону.

«Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», — отметил Путин.

По его словам, американский лидер «с сожалением сказал об этом».

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — добавил Путин.

Ранее сообщалось о планах Белого дома увеличить финансирование ядерного арсенала до $20 млрд.

В Кремле заявляли, что Москва не намерена участвовать в гонке расходов на вооружение, которая станет губительной для экономики.