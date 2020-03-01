В ЦПВС заявили, что Россия не гарантирует безопасность полётов авиации Турции в САР

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Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что российская сторона после закрытия сирийскими властями неба над Идлибом не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в САР.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

«На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полётов турецкой авиации в небе Сирии», — заявил Журавлёв.

Ранее командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В связи с этим все объекты в воздухе будут восприниматься войсками Сирии как враждебные и сбиваться силами ПВО.

Подробнее о последних событиях в Сирии — в материале RT.

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