Супруги из Германии написали письмо на русском языке в рамках проекта #ПочтаПобеды

Жительница Германии Ютта Еско и её супруг Гаральд написали письмо на русском языке в рамках проекта #ПочтаПобеды, в котором поздравили от всего сердца народы бывшего СССР с 75-летием победы над фашизмом.

«Дорогие друзья, дорогие товарищи! Мы с мужем поздравляем от всего сердца вас и все народы Советского Союза с наступающим праздником, 75-летием со дня победы Советской армии над фашизмом», — пишут авторы письма.

Еско рассказала, что ей 68 лет, по профессии она учительница русского языка. Во времена ГДР женщина преподавала в университете.

«Я очень счастлива и горда, что во время своей учёбы побывала на стажировке в СССР, в г. Воронеже. Полюбила русскую культуру и историю великого русского народа, благодаря ему у меня было мирное и счастливое детство, я могла учиться в университете, стать учительницей», — отметила она.

Женщина также сообщила, что её мужу Гаральду 76 лет, его отец эмигрировал из нацисткой Германии и боролся против фашизма в составе интербригад.

«До сих пор Гаральд чувствует себя матросом Народного флота ГДР и братом по оружию для солдат славной Советской армии. Поэтому он вступил в «Традиционный союз Национальной народной армии — Солдаты за мир», — говорится в письме.

Авторы письма рассказали, что в мае 2013 года члены союза, в котором состоит её муж, надели мундиры и возложили венок у подножия монумента павшим советским воинам в Берлине, за что прокуратура предъявила им обвинения.

«Таково, к сoжалению, уже в Германии реваншистское и антироссийское развитие. Мы за это стыдимся!» — отметили они.

В письме говорится, что учения НАТО и США Defender 2020 у границ России, а также ревизионизм истории со стороны правительства Польши и некоторых западных стран «унижают и оскорбляют достижения, жертву и героизм советского народа, его руководства и 26 млн погибших».

«Мы глубоко преклоняемся перед вами и говорим спасибо вам, советским солдатам, и всем гражданским бойцам на фабриках и полях в глубине России и всей Советской страны, без которых победа не была бы возможна!» — подчеркнули авторы письма.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы ветеранам.