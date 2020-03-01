В Бельгии подтвердили второй случай заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на главу ведомства Магги де Блок.
«У пациента выявлены умеренные симптомы», — говорится в заявлении.
Согласно имеющейся информации, второй заболевший — житель Антверпена, который вернулся ранее из Франции.
Министр также добавила, что страна переходит на новую фазу борьбы с коронавирусом. Целью данного этапа является предотвращение распространения COVID-19 в стране.
Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 117.