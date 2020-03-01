В Бельгии подтвердили второй случай заражения коронавирусом

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Министерство здравоохранения Бельгии подтвердило второй случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
В Бельгии подтвердили второй случай заражения коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на главу ведомства Магги де Блок.

«У пациента выявлены умеренные симптомы», — говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, второй заболевший — житель Антверпена, который вернулся ранее из Франции.

Министр также добавила, что страна переходит на новую фазу борьбы с коронавирусом. Целью данного этапа является предотвращение распространения COVID-19 в стране.

Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 117.

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