Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
- Reuters
По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США. Из-за этого, утверждает учёный, в США будут ежегодно умирать около 140 тыс. человек.
При этом он считает, что если США используют весь свой ядерный боезапас, то человеческие потери могут возрасти до 5 млн ежегодно.
Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США.
Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.