Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

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Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
  • Reuters

По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США. Из-за этого, утверждает учёный, в США будут ежегодно умирать около 140 тыс. человек. 

При этом он считает, что если США используют весь свой ядерный боезапас, то человеческие потери могут возрасти до 5 млн ежегодно.

Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США.

Ранее США провели учения на случай ядерной войны в Европе.

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