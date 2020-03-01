Явка на выборы в парламент Таджикистана составила 23,4%

Явка на выборы в парламент Таджикистана по состоянию на 09:00 по местному времени составила 23,4%.

«По данным Центризбиркома, за первые три часа, на 09:00, на всех избирательных участках (3412) республики проголосовали 1 млн 150 тыс. 37 избирателей, что составило 23,4% от количества внесённых в список избирателей», — цитирует ТАСС члена Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Носирджона Салимзоду.

Он добавил, что в стране созданы все условия для проведения честных выборов.

В декабре 2019 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении парламентских выборов в стране.