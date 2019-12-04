Парламентские выборы пройдут в Таджикистане в марте 2020 года
- Reuters
- © Nozim Kalandarov
Указ опубликован на сайте президента республики.
«Назначить выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и в маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов на 1 марта 2020 года. Назначить выборы членов нового созыва Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 27 марта 2020 года», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что выборы нового состава парламента Киргизии пройдут в октябре 2020 года.