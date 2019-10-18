Выборы нового состава парламента Киргизии пройдут в октябре 2020 года

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Выборы нового состава парламента Киргизии пройдут 4 октября 2020 года.
Выборы нового состава парламента Киргизии пройдут в октябре 2020 года
  • Reuters

«Выборы в Жогорку Кенеш седьмого созыва состоятся 4 октября 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение киргизской ЦИК.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать на заседание в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является. 

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

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