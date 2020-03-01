Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Сирии

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал разговор российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Сирии.

«Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один», — написал Пушков в своём Twitter.

Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 29, 2020

Сенатор уточнил, что Эрдоган умолчал о том, что ему ответил Путин.

«А вот это — самое важное», — добавил он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.