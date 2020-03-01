Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Сирии
- Reuters
«Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один», — написал Пушков в своём Twitter.
Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 29, 2020
Сенатор уточнил, что Эрдоган умолчал о том, что ему ответил Путин.
«А вот это — самое важное», — добавил он.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле заявил, что Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с властями Сирии.