Во французский парламент внесён вопрос о вотуме недоверия правительству
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«Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия», — написал глава партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон в своём Twitter.
Nous venons de déposer notre motion de censure commune LFI/PCF/PS. #DirectAN#reformedesretraites#49al3pic.twitter.com/JqOiWJa3gP— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 29, 2020
Телеканал BFMTV отмечает, что Эдуард Филипп решил взять на себя ответственность за решение о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.
16 января в МВД Франции заявили, что 16 января порядка 187 тыс. человек приняли участие в демонстрации против пенсионной реформы по всей стране.