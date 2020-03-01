Во французский парламент внесён вопрос о вотуме недоверия правительству

Во французский парламент был внесён вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуарда Филиппа провести законопроект о пенсионной реформе в обход голосования.

«Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия», — написал глава партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон в своём Twitter.

Телеканал BFMTV отмечает, что Эдуард Филипп решил взять на себя ответственность за решение о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.

16 января в МВД Франции заявили, что 16 января порядка 187 тыс. человек приняли участие в демонстрации против пенсионной реформы по всей стране.