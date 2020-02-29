Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили сирийскую проблематику «прежде всего с учётом резкого обострения напряжённости в идлибской зоне».
Путин проинформировал Макрона о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии.
В ходе беседы также обсуждалась гуманитарная ситуация в этом районе.
Российский лидер отметил, что «все актуальные аспекты сирийского урегулирования имеется в виду предметно обсудить в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне».
20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.