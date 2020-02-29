Богданов провёл телефонный разговор с главой МИД ПНС Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор с главой МИД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили последние события в развитии военно-политической обстановки в Ливии и вокруг неё.

«При этом с российской стороны была подтверждена поддержка усилиям спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии Саляме по продвижению межливийских контактов в рамках Совместного военного комитета в формате «5 + 5», а также на экономическом и политическом направлениях урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями берлинского саммита 19 января и резолюцией 2510 СБ ООН», — рассказали в МИД.

Ранее сообщалось, что Богданов провёл встречу с главой МИД Временного правительства Ливии Абдельхади Аль-Хувейджем.