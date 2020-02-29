Кабулов прокомментировал подписание соглашения США и «Талибаном»

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал подписание мирного соглашения между Соединёнными Штатами и афганским радикальным движением «Талибан»*

Кабулов отметил, что это соглашение «имеет позитивное значение прежде всего для самого Афганистана», по его словам, «это открывает путь для дальнейших шагов по прекращению войны и продвижению национального примирения, которое и должно поставить точку в гражданской войне в Афганистане».

«Отсюда очевидна связь с национальными интересами безопасности России. Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то ИГИЛ**, «Аль-Каида»***. И это прямая выгода для России», — цитирует ТАСС Кабулова.

Ранее США и «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.