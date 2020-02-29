Кабулов прокомментировал подписание соглашения США и «Талибаном»

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал подписание мирного соглашения между Соединёнными Штатами и афганским радикальным движением «Талибан»*
Кабулов прокомментировал подписание соглашения США и «Талибаном»
  • Reuters

Кабулов отметил, что это соглашение «имеет позитивное значение прежде всего для самого Афганистана», по его словам, «это открывает путь для дальнейших шагов по прекращению войны и продвижению национального примирения, которое и должно поставить точку в гражданской войне в Афганистане».

«Отсюда очевидна связь с национальными интересами безопасности России. Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то ИГИЛ**, «Аль-Каида»***. И это прямая выгода для России», — цитирует ТАСС Кабулова.

Ранее США и «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить