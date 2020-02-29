Кабулов прокомментировал подписание соглашения США и «Талибаном»
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Кабулов отметил, что это соглашение «имеет позитивное значение прежде всего для самого Афганистана», по его словам, «это открывает путь для дальнейших шагов по прекращению войны и продвижению национального примирения, которое и должно поставить точку в гражданской войне в Афганистане».
«Отсюда очевидна связь с национальными интересами безопасности России. Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то ИГИЛ**, «Аль-Каида»***. И это прямая выгода для России», — цитирует ТАСС Кабулова.
Ранее США и «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.