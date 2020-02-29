В Словакии открылись участки для голосования на парламентских выборах

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В Словакии стартовало голосование на выборах депутатов нового состава Национального совета (однопалатного парламента). Об этом сообщает Webnoviny.
В Словакии открылись участки для голосования на парламентских выборах
  • Reuters

Ожидается, что в голосовании примут участие более 4 млн человек.

На выборах представлены 24 политические партии, которые поборются за 150 депутатских мандатов.

Избирательные участки закроются в 22:00 (00:00 мск).

В марте 2019 года в Словакии прошли президентские выборы, по итогам которых новым лидером страны стала представитель внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Зузана Чапутова. Она уверенно опередила соперника по второму туру голосования, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

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