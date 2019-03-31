Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

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Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на президентских выборах в Словакии и поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой.

Об этом сообщает ČT24.

Как отмечает Lidovky со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии, Чапутова после подсчёта данных на 86% избирательных участков лидирует во втором туре выборов президента Словакии с 58% голосов.

30 марта в Словакии состоялся второй тур президентских выборов.

Официальные результаты голосования будут опубликованы 31 марта после утверждения Центральной избирательной комиссией.

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