Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии
Об этом сообщает ČT24.
SLOVENSKÉ VOLBY: Maroš Šefčovič uznal porážku a poblahopřál Zuzaně Čaputové ke zvolení. pic.twitter.com/gAtOWyzsQK— ČT24 (@CT24zive) 30 марта 2019 г.
Как отмечает Lidovky со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии, Чапутова после подсчёта данных на 86% избирательных участков лидирует во втором туре выборов президента Словакии с 58% голосов.
30 марта в Словакии состоялся второй тур президентских выборов.
Официальные результаты голосования будут опубликованы 31 марта после утверждения Центральной избирательной комиссией.