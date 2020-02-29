Илон Маск назвал возможного «соперника» истребителя F-35
- Reuters
Об этом он написал в Twitter, отвечая на пост журналистки издания Aviation Week Ли Хадсон.
«Соперником (для F-35. — RT) должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его манёвры дополняются автономией», — написал Маск.
По его словам, у американского истребителя F-35 «не было бы никаких шансов» против такого беспилотника.
Ранее заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с радио Sputnik оценил перспективы новейших российских истребителей МиГ-35.