Илон Маск назвал возможного «соперника» истребителя F-35

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что «соперником» американского военного самолёта F-35 может стать дистанционно управляемый истребитель.

Об этом он написал в Twitter, отвечая на пост журналистки издания Aviation Week Ли Хадсон.

«Соперником (для F-35. — RT) должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его манёвры дополняются автономией», — написал Маск.

По его словам, у американского истребителя F-35 «не было бы никаких шансов» против такого беспилотника.

Ранее заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с радио Sputnik оценил перспективы новейших российских истребителей МиГ-35.