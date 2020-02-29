Илон Маск назвал возможного «соперника» истребителя F-35

Короткая ссылка
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что «соперником» американского военного самолёта F-35 может стать дистанционно управляемый истребитель.
Илон Маск назвал возможного «соперника» истребителя F-35
  • Reuters

Об этом он написал в Twitter, отвечая на пост журналистки издания Aviation Week Ли Хадсон.

«Соперником (для F-35. — RT) должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его манёвры дополняются автономией», — написал Маск.

По его словам, у американского истребителя F-35 «не было бы никаких шансов» против такого беспилотника.

Ранее заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с радио Sputnik оценил перспективы новейших российских истребителей МиГ-35.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить