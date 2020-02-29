Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер и председатель Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудили ситуацию в Сирии после того, как турецкие войска подверглись обстрелу в Идлибе.

Reuters

Об этом сообщает агентство Anadolu. Отмечается, что военные обсудили текущую ситуацию. Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что армия САР имеет право отвечать на обстрелы, которые террористы ведут из Идлиба.