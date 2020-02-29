В КНДР прошли первые с начала года военные учения
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 28 февраля руководил учениями частей народной армии», — указано в тексте.
Уточняется, что в ходе учений отрабатывалось нанесение объединённого огневого удара.
В ноябре 2019 года Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии.