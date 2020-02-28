Нефтедобыча в Ливии снизилась до 120 тысяч баррелей в сутки

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Добыча нефти в Ливии снизилась до 120,6 тыс. баррелей за сутки, сообщает ливийская Национальная нефтяная компания (NOC).
Нефтедобыча в Ливии снизилась до 120 тысяч баррелей в сутки
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«По состоянию на пятницу, 28 февраля, текущие уровни добычи составляют 120 568 баррелей в сутки», — говорится в заявлении.

Ранее компания заявляла о снижении нефтедобычи до 181,5 тыс. баррелей за сутки.

17 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о потерях Ливии от европейского нефтяного эмбарго.

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