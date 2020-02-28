Нефтедобыча в Ливии снизилась до 120 тысяч баррелей в сутки
- Reuters
Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
«По состоянию на пятницу, 28 февраля, текущие уровни добычи составляют 120 568 баррелей в сутки», — говорится в заявлении.
Public Information Bulletin – 28/02/2020https://t.co/DZzjEnyIsepic.twitter.com/fDsp9RpSJ4— National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) February 28, 2020
Ранее компания заявляла о снижении нефтедобычи до 181,5 тыс. баррелей за сутки.
17 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о потерях Ливии от европейского нефтяного эмбарго.