В ЕС рассказали о потерях Ливии от нефтяного эмбарго

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о потерях Ливии от европейского нефтяного эмбарго.

«Нефтяное эмбарго ослабляет экономику Ливии, которая теряет по $60 млн в день из-за невозможности продавать нефть в ЕС», — цитирует его ТАСС.

По его словам, вся помощь Евросоюза, предоставленная ливийской стороне, составляет €600 млн, что эквивалентно примерно 10 дням нефтепродажи.

Боррель подчеркнул, что в этой африканской стране сложилась «очень, очень плохая» ситуация, а соглашение о прекращении огня нарушается повсеместно.

8 февраля ливийская Национальная нефтяная компания сообщила, что добыча нефти в Ливии снизилась до 181,5 тыс. баррелей за сутки.