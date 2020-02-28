Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Минобороны Болгарии.
Как отметил министр, подобные меры будут направлены на недопущение в страну нелегальных мигрантов.
«Заявляю с твёрдой решимостью, что армия окажет полное содействие и предпримет все необходимые меры для защиты государственной границы, и не допустит при этом ни одного нелегального мигранта на территорию Болгарии», — заявил Каракачанов.
По его словам, для этого болгарская армия готова задействовать «до 1 тыс. человек и до 140 единиц техники».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.