Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

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Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Минобороны Болгарии.

Как отметил министр, подобные меры будут направлены на недопущение в страну нелегальных мигрантов.

«Заявляю с твёрдой решимостью, что армия окажет полное содействие и предпримет все необходимые меры для защиты государственной границы, и не допустит при этом ни одного нелегального мигранта на территорию Болгарии», — заявил Каракачанов.

По его словам, для этого болгарская армия готова задействовать «до 1 тыс. человек и до 140 единиц техники».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.

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