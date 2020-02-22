Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис», — цитирует ТАСС Макрона.

Он уточнил, что представители ряда неправительственных организаций оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся в опасной ситуации или стали беженцами.

Президент призвал лидеров России, Турции, Франции и Германии провести встречу в четырёхстороннем формате.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в сирийском Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить