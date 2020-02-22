Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис», — цитирует ТАСС Макрона. Он уточнил, что представители ряда неправительственных организаций оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся в опасной ситуации или стали беженцами. Президент призвал лидеров России, Турции, Франции и Германии провести встречу в четырёхстороннем формате. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в сирийском Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта.