Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе
«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис», — цитирует ТАСС Макрона.
Он уточнил, что представители ряда неправительственных организаций оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся в опасной ситуации или стали беженцами.
Президент призвал лидеров России, Турции, Франции и Германии провести встречу в четырёхстороннем формате.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в сирийском Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта.