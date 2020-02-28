Посольство России пригласило официальных лиц США посетить Крым

Посольство России в США пригласило представителей американской администрации в Крым. Как отметили российские дипломаты, после такого визита «все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты».

«Отмечаем, что американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел. Со своей стороны, готовы принять представителей администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. Уверены, что после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты», — говорится в сообщении посольства.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно.

«До конца 2020 года должна быть достроена соборная мечеть в Симферополе. Специалисты уже работают над михрабом. Были бы рады видеть на церемонии её открытия гостей из США», — добавили там.

Посольство также призвало США перестать вводить общественность в заблуждение и «направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям».

В конце января в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине.

29 января Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.