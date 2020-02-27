Прибывающих в Италию россиян предупредили о возможной госпитализации

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Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на предмет наличия коронавируса COVID-19.

«Обращаем внимание российских граждан, направляющихся в Италию. По информации, полученной из МИД Италии, в аэропортах страны осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров», — говорится в сообщении посольства в Facebook. 

Отмечается, что в случае обнаружения подозрительных симптомов пассажир может быть направлен в отдельное изолированное помещение для проведения дополнительной медицинской проверки.

При наличии веских оснований он может быть также направлен в госпиталь для проведения углублённого обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции.

Ранее число жертв коронавируса в Италии возросло до 17.

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