ЕС запускает мониторинг влияния коронавируса на экономику

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Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства — члены сообщества.
ЕС запускает мониторинг влияния коронавируса на экономику
  • Reuters

«Мы запускаем процесс со всеми государствами — членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», — приводит РИА Новости слова комиссара ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Он отметил, что это необходимо, чтобы понять масштаб негативных последствий вспышки заболевания. 

Ранее в Польше призвали провести встречу министров здравоохранения ЕС.

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