ЕС запускает мониторинг влияния коронавируса на экономику

Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства — члены сообщества.

«Мы запускаем процесс со всеми государствами — членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», — приводит РИА Новости слова комиссара ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Он отметил, что это необходимо, чтобы понять масштаб негативных последствий вспышки заболевания.

Ранее в Польше призвали провести встречу министров здравоохранения ЕС.