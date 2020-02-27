ЕС запускает мониторинг влияния коронавируса на экономику
- Reuters
«Мы запускаем процесс со всеми государствами — членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», — приводит РИА Новости слова комиссара ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
Он отметил, что это необходимо, чтобы понять масштаб негативных последствий вспышки заболевания.
Ранее в Польше призвали провести встречу министров здравоохранения ЕС.