Небензя назвал изгнание боевиков единственным решением ситуации в САР

Постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя, комментируя ситуацию в сирийском Идлибе, отметил, что урегулирование проблем в этой стране возможно только после окончательной победы над террористами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба, да и, откровенно говоря, всей Сирии станет окончательное и бесповоротное изгнание из этой страны террористов», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Ранее Небензя пообещал, что Россия продолжит поддержку сирийского правительства в борьбе с террористами, которое не получится заставить пойти на переговоры с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Идлибе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.