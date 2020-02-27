Задержанную в Турции россиянку освободили

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Гражданку России Наталью Крылову, которую задержали в Турции по подозрению в несанкционированном провозе наркотического вещества, освободили из-под стражи после судебного разбирательства.
Задержанную в Турции россиянку освободили
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление генерального консульства России в Стамбуле.

В сообщении говорится, что Крылову задержали 27 февраля в стамбульском аэропорту из-за ввоза в марте 2018 года в Турцию лекарства, которое содержало запрещённое на территории республики вещество.

Отмечается, что россиянку освободили из-под стражи «по итогам состоявшегося в тот же день судебного разбирательства».

Ранее генконсульство России сообщило, что турецкие власти задержали россиянку «в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».

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