В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества. Об этом сообщает российское генконсульство.

По данным диппредставительства, россиянка Наталья Крылова была задержана утром 27 февраля при прилёте в аэропорт Стамбула.

Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание произведено «в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».

Как отмечается, дипломаты находятся в постоянном контакте с супругом женщины и предпринимают все необходимые шаги для защиты её законных прав.