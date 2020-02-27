В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

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Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества. Об этом сообщает российское генконсульство.
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
  • Reuters

По данным диппредставительства, россиянка Наталья Крылова была задержана утром 27 февраля при прилёте в аэропорт Стамбула.

Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание произведено «в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».

Как отмечается, дипломаты находятся в постоянном контакте с супругом женщины и предпринимают все необходимые шаги для защиты её законных прав.

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