В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

Открытие сквера имени оппозиционера Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей», — сказал представитель Кремля.

При этом он призвал их не забывать про красноармейцев, которые «пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов».

Ранее городской совет Праги принял решение переименовать площадь Под каштанами, на которой расположено здание российского посольства в Чехии, в честь Немцова.

Политик был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.