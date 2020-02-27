США и Южная Корея отложат проведение учений из-за COVID-2019
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Вооружённых сил США в Южной Корее (USFK).
«В свете объявленного правительством Южной Кореи наивысшего уровня тревоги в связи с COVID-19 альянс Республики Корея и США принял решение отложить совместные командно-штабные учения командования объединённых сил США и Республики Корея до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Южной Корее достигло 1595.
Также у военнослужащего USFK выявили заражение COVID-2019.