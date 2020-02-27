США и Южная Корея отложат проведение учений из-за COVID-2019

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Соединённые Штаты и Южная Корея приняли решение отложить проведение совместных учений в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
США и Южная Корея отложат проведение учений из-за COVID-2019
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Вооружённых сил США в Южной Корее (USFK).

«В свете объявленного правительством Южной Кореи наивысшего уровня тревоги в связи с COVID-19 альянс Республики Корея и США принял решение отложить совместные командно-штабные учения командования объединённых сил США и Республики Корея до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Южной Корее достигло 1595.

Также у военнослужащего USFK выявили заражение COVID-2019.

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