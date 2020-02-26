В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

«Анализы одного человека, проживающего в Северной Норвегии, в городе Тромсё, оказались положительными. Маловероятно, что этот человек мог кого-то заразить», — приводит РИА Новости сообщение института здоровья населения.

Анализы были взяты после того, как гражданин Норвегии вернулся из Китая.

Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо.

Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.