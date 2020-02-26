Эксперт прокомментировал перенос Венецианского карнавала из-за ситуации с коронавирусом

Фармаколог Александр Эдигер прокомментировал перенос Венецианского карнавала из-за ситуации с коронавирусом.

«При подобном уровне контагиозности вируса любые публичные мероприятия нежелательны, потому что это означает, что шансов заразиться становится гораздо больше. Поэтому любые сборища, собрания, фестивали ни к чему», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, любое мероприятие повышает число инфицированных в десятки, если не в сотни раз.

Ранее живущая в Италии актриса и историк Инга Ильм, известная по «Приключениям Петрова и Васечкина», прокомментировала в беседе с kp.ru ситуацию с коронавирусом.