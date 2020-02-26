В Госдуме оценили слова Эспера о «региональном доминировании» России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RT прокомментировал заявление министра обороны США Марка Эспера о том, что Пентагон обеспокоен стремлением России к «доминированию» в регионе.

Швыткин объяснил, что одна из основ внешней политики России — соблюдение всех пунктов международного права.

«Россия не собирается ни на кого нападать... Все действия России продиктованы неукоснительным соблюдением норм международного права. Нет никаких фактов, которые подтвердили бы якобы нарушение Россией норм международного права... Мы ни в коем случае не стремимся доминировать над каким-либо государством», — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что укрепление Россией своего оборонного потенциала объясняется растущими внешними вызовами.

«Мы вынуждены проводить мероприятия по укреплению оборонной способности нашей страны с учётом выхода в одностороннем порядке США из ДРСМД. Действия США создают предпосылки для неподписания с их стороны договора СНВ-III. Мы не можем ждать, пока это произойдёт, и действуем с учётом внешних вызовов», — добавил Швыткин.

Ранее Эспер заявил, что Россия «по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование».